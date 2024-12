Provincies nemen meer tijd voor aanpassing gezamenlijk wolvenplan

Het provinciale beleid wordt nu niet zoals eerder gepland in januari vastgesteld, maar pas later in het eerste kwartaal van 2025, meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO). Drenthe en Friesland hebben aangegeven dat ze niet alleen een duidelijkere definitie willen wanneer een wolf een probleemwolf is, maar ook hoe die kan worden aangepakt. „We hebben het plan besproken en geconcludeerd dat het voor verbetering vatbaar is”, aldus de Drentse gedeputeerde Egbert van Dijk.

Hij wil ook dat er meer duidelijkheid komt over de vergoedingen voor veehouders. Die zouden nu alleen een vergoeding krijgen als ze bijvoorbeeld rasters hebben neergezet om hun dieren te beschermen tegen wolvenaanvallen. Van Dijk wijst erop dat dat niet altijd kan, zoals de herder die met een schaapskudde in uitgestrekte gebieden komt. „Daar hebben wij in Drenthe mee te maken.”

Afgelopen zomer waren er verschillende voorvallen met een wolf op de Utrechtse Heuvelrug, waarbij een kind werd gebeten en een hondje werd gegrepen en verdween. De provincie Utrecht wil de wolvenroedel die daar leeft voorzien van een zender zodat de dieren bij nieuwe incidenten kunnen worden aangepakt en bijvoorbeeld worden afgeschrikt met een paintball. Omdat de wolf nu strikt beschermd is, mag het dier niet worden verstoord, gevangen of gedood. Ook in het nieuwe wolvenplan wordt uitgegaan van de huidige regelgeving waarin de wolf strikt is beschermd, aldus het IPO. Sinds 2018 komt de wolf weer voor in Nederland.