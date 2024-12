Commissie verscherpt toezicht op TikTok om verkiezingen Roemenië

De Roemeense rechtsradicale kandidaat Calin Georgescu kreeg op 24 november onverwacht de meeste stemmen tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in dat land. Het lijkt erop dat hij vooral via TikTok veel kiezers heeft kunnen bereiken. De Commissie wil van het platform weten of het zich wel aan Europese wetgeving voor sociale media houdt.

Omdat de Europese Commissie nog geen antwoord van TikTok heeft gekregen en de tweede stemronde al op 8 december is, is besloten de druk op te voeren. De commissie eist dat potentieel bewijsmateriaal behouden blijft voor het geval dat er nader onderzoek komt. Dat richt zich dan op de naleving door TikTok van zijn verplichtingen onder de Europese Digitale Diensten Wet (DSA).