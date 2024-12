Vader van ontvoerde baby Santiago overgeleverd aan Frankrijk

Santiago werd op 6 oktober te vroeg geboren en moest daarom in een couveuse blijven liggen. Toch namen zijn ouders hem mee en sloegen op de vlucht. Er volgde een klopjacht met internationale arrestatiebevelen en na enkele dagen werden de ouders opgepakt in Amsterdam.

De baby werd direct na de arrestatie opgevangen in een ziekenhuis en is later met een ambulance teruggebracht naar Frankrijk. Volgens de autoriteiten verkeerde hij in goede gezondheid. De moeder kwam een maand geleden onder voorwaarden vrij.