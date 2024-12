Flinke toename aantal islamitische begraafplaatsen; komende drie jaar verviervoudiging verwacht

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Reformatorisch Dagblad. Bijzondere islamitische begraafplaatsen garanderen eeuwige grafrust en zijn strikt bedoeld voor moslims. Op dit moment telt Nederland drie van zulke begraafplaatsen: Zuid-Laren, Almere en Arnhem. Die laatste staat –met zijn 7 hectare grond en ruimte voor 20.000 graven– bekend als de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa.

De initiatiefnemers van Maqbara in Arnhem laten aan het Reformatorisch Dagblad weten vergevorderde plannen te hebben voor nog zo’n begraafplaats. „De grond, ongeveer 10 hectare, is al aangekocht. We zijn nu bezig om het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen”, zegt initiatiefnemer Saïd Bouharrou. Het voornemen is om binnen twee jaar open te gaan. Zeggen waar de nieuwe begraafplaats komt, wil hij nog niet. „Het is ergens in het westen van het land. In de Randstad.”

In minstens acht andere gemeenten zijn ook concrete plannen voor de realisatie van een islamitische begraafplaats. Als de plannen geen vertraging oplopen, zal het huidige aantal de komende drie jaar verviervoudigen: van drie naar twaalf. Het gaat om de gemeenten Rotterdam, Amersfoort, Den Haag, Tiel, Utrecht, Lochem, Weert en Roosendaal. De fase waarin de procedure zich bevindt, verschilt per plaats. Zo wordt de islamitische begraafplaats in Tiel in januari 2025 geopend, terwijl in de gemeente Den Haag pas net een locatie is aangewezen.

„Sommige gemeentes willen er hun vingers niet aan branden” - Hamed Amrino, initiatiefnemer islamitische begraafplaats

In alle bovengenoemde plekken zijn echter concrete stappen gezet om een islamitische begraafplaats te realiseren. Denk aan het aanvragen van een wijziging van het bestemmingsplan, het ophalen van geld door de gemeenschap of het vinden van een geschikte plek. Voor verschillende andere plaatsen, zoals Deventer en Helmond, geldt dat de politieke wil wel is uitgesproken om zo’n begraafplaats te realiseren, maar dat de plannen zich nog in een beginstadium bevinden. Deze zijn daarom niet in de telling van het RD meegenomen.

Mekka

De realisatie van een bijzondere islamitische begraafplaats is in veel gemeenten een proces van de lange adem, zegt Hamed Amrino. Hij is werkzaam bij de Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland, die bij verschillende van deze initiatieven betrokken is. „Politiek gezien ligt het vaak gevoelig. Sommige gemeentes willen er hun vingers niet aan branden.” Ook de financiering, het vinden van grond, het weerleggen van de bezwaren van omwonenden en het wijzigen van het bestemmingsplan zijn volgens hem flinke hordes die genomen moeten worden.

Niet zelden wordt tijdens de procedure dan ook de gang naar de rechter gemaakt. Zo stapten dorpsbewoners uit het Amersfoortse Hoogland naar de rechter toen de gemeente besloot 4 hectare weiland te verkopen aan het Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën voor de realisatie van een islamitische begraafplaats. De dorpsvereniging wilde het weiland behouden voor „vogeltje, hertjes en boeren”, maar trok in juli van dit jaar in hoger beroep aan het kortste eind. Ook in Utrecht lopen twee gerechtelijke procedures, omdat er onenigheid is over de prijs van de grond en de toekenning van de aanvraag.

De financiering van de meeste islamitische begraafplaatsen gebeurt door de gemeenschap zelf. Zo moet in Rotterdam voor een begraafplaats van 3 hectare 5,5 miljoen euro op tafel komen. Om het geld bij elkaar te brengen, organiseren moslims vaak inzamelingsacties. Een in het oog springende is die van de Roosendaalse Mhemed Razzouki. Hij wist een half miljoen euro bij elkaar te fietsen door van Roosendaal naar Mekka te trappen.