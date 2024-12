Frank Oz (Muppetshow) in Nederland voor oorlogsexpo ouders

Ze ontvluchtten Antwerpen in 1940 en Isidore voegde zich later in Engeland als seiner bij de Prinses Irene Brigade, de Nederlandse legereenheid die voor een belangrijk deel uit Engelandvaarders bestond.

De expositie heet Op de vlucht voor Hitler - De Engelandvaart van de familie Oznowicz. Aan de hand van dossiers van de Nederlandse regering in ballingschap is de reis van Isidore en Françoise gereconstrueerd. „Tot grote vreugde van hun zoon Frank Oz. Hij probeert namelijk al jaren te achterhalen wat zijn ouders in de oorlog meemaakten”, aldus het Nationaal Archief.

Onderzoekers van het archief kwamen de naam van de ouders tegen en waarschuwden de man die lang na de oorlog onder meer de poppen Miss Piggy en Koekiemonster zou bespelen. Oz gaf verder ook gestalte aan de figuur Yoda in de Star Wars-reeks.

Hij kwam nu speciaal over naar Den Haag om te helpen de reis van zijn vader en moeder te herleiden. Hij heeft een aantal familiefoto’s en bovendien marionetten van zijn ouders beschikbaar gesteld. Daaronder is een Hitlerpop die ze destijds voor de veiligheid begroeven in de tuin.