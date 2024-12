Hermans: klimaatverandering niet ter discussie in kabinet

Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) vroeg Hermans tijdens een debat over fossiele subsidies om duidelijk te maken wat het kabinetsstandpunt is over door de mens veroorzaakte klimaatverandering. „Laat ik er klip-en-klaar over zijn”, zei de minister. „Klimaatverandering is een feit, dat is aan de orde.” Zij verzekerde dat daarover geen onenigheid bestaat in het kabinet.

Madlener zei dinsdag dat er „natuurlijk vele meningen” zijn in de discussie over klimaatverandering, al haastte hij zich ook te zeggen dat hij daarmee niet wilde ontkennen dat het klimaat verandert. Toch sprak hij wel degelijk twijfel uit over de brede wetenschappelijke consensus over klimaatverandering. Volgens de PVV’er „is de wetenschap nog niet zo ver gevorderd dat ze het klimaat helemaal doorgronden”.