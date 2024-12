Herkansing NK Tegenwindfietsen na afgeblazen editie om harde wind

„Verbeten koppen die zich letterlijk het snot voor de ogen fietsen. Trappen maar nauwelijks vooruitkomen”, is wat bedenker en medeorganisator Robrecht Stoekenbroek zaterdag verwacht te zien. „We zijn terug op de Oosterscheldekering, want wij laten ons niet wegblazen. Winnen van de wind”, is waar het volgens Stoekenbroek om gaat.

Bij het NK Tegenwindfietsen wordt in Zeeland 8,5 kilometer verreden op een „degelijke Hollandse fiets zonder versnellingen” met terugtraprem en er moet minimaal windkracht 7 uit het zuidwesten staan. Maar begin november vorig jaar waaide het juist te hard en was de wind onvoorspelbaar, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Voor die editie hadden zich onder anderen oud-wielrenners Thomas Dekker en Laurens ten Dam opgegeven. Nu hebben „de helden van de Hollandse wind” de kans om te laten zien „wat ze in de benen hebben”, aldus Stoekenbroek. Het record voor de tocht ligt sinds de eerste editie in 2013 op 17 minuten en 51 seconden.

Het evenement is volgens de organisatie razend populair. Er zouden 10.000 mensen geïnteresseerd zijn in de driehonderd beschikbare kaarten. Deelnemers die vorig jaar aan de start mochten staan, krijgen nu een paar uur voorsprong om een startbewijs te bemachtigen voor de „tweede 8e editie”. Het evenement staat gepland van 08.00 tot 12.00 uur. Wie wint, kan rekenen op „grote flessen champ”, en wie iemand weet in te halen, krijgt bij de eindstreep „een flinke klodder inhaalslag-room op de vette Zeeuwse bolus”.