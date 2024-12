Rest oppositie woest over uitstel stemming over begrotingen

„Het moet niet gekker worden”, foeterde SP-leider Jimmy Dijk. Er wordt al weken onderhandeld, en op het laatste moment vraagt de coalitie om uitstel. Dat is volgens de socialist onwerkbaar. „Of we gaan stemmen, of het kabinet stopt er gewoon mee”, luidde zijn suggestie. Stephan van Baarle (DENK) spreekt van een „amateuristisch zootje”. „Dit gaat wel weer heel chaotisch”, zei Volt-voorman Laurens Dassen.

PvdD-leider Esther Ouwehand wil dat de oppositie zich gewoon tegen de bezuinigingen van het kabinet uitspreekt. Dan haalt de begroting het ook niet in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft. „We gaan ons niet medeverantwoordelijk maken voor het oplossen van de rotzooi van deze plannen.”

„Dit begint wel echt een puinhoop te worden”, verzuchtte Jesse Klaver, Kamerlid van GroenLinks-PvdA. „Dit betekent dat de Eerste Kamer hier niet voor kerst over kan stemmen. Dat zet daar de boel onder druk.” De grootste oppositiepartij zit niet aan tafel, maar zegt zich wel constructief op te stellen.

Ze wil uitstel dan ook steunen, mits er een debat over het akkoord wordt gehouden. Dat is volgens Klaver onder meer belangrijk, omdat de Kamer ook over andere begrotingen pas volgende week stemt. De financiering van het tegenhouden van de bezuinigingen zal immers vanuit verschillende begrotingen komen.

Veel partijen willen volgende week bezien of het nodig is nog over het akkoord te praten in de Kamer. Zo ook coalitiepartij VVD. Regeringspartner BBB stemde een debat echter weg. Ook NSC zei geen debat te steunen, wat tot hoon en frustratie bij de oppositiepartijen leidde.