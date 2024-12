Zeeland biedt regio Valencia hulp aan na overstromingen

„Hoewel de regio Valencia qua ligging, ondergrond en reliëf sterk verschilt van het Zeeuwse polderlandschap, denken we waardevolle bijdragen te kunnen leveren”, aldus het college. De provincie wil dat doen in samenwerking met het waterschap, het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en meerdere kennisinstellingen.

Om inzicht te krijgen in de lokale situatie en hulpbehoefte, heeft Zeeland meerdere keren contact gehad met de Spaanse ambassade in Nederland. „Ons hulpaanbod is met veel waardering ontvangen en overgebracht aan de regionale overheid in Valencia. We zijn in afwachting van een concrete hulpvraag uit de regio die we verder kunnen uitwerken met onze Zeeuwse partners”, stelt het dagelijks provinciebestuur.

In de gesprekken is het Zeeland duidelijk geworden dat het op dit moment nog lastig is om aan te geven waaraan de regio Valencia behoefte heeft, omdat de situatie per dag verandert. De Spanjaarden leggen de prioriteit nu bij het herstellen van basisvoorzieningen zoals scholen, winkels en psychologische hulp voor inwoners. Op termijn is er hulp nodig bij de wederopbouw en het beter inrichten van het gebied tegen extreme weersomstandigheden, aldus het college.

Zeeland denkt onder meer met het Delta Climate Center hulp te kunnen bieden bij herstel en wederopbouw van de regio Valencia. Dit centrum is een samenwerkingsverband van meerdere Zeeuwse instellingen dat werkt aan oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

De regio Valencia werd eind oktober getroffen door noodweer. Als gevolg daarvan vielen meer dan tweehonderd doden. De schade is enorm.