Minister Brekelmans ziet niets in herinvoeren opkomstplicht

„In vredestijd is het de vraag wat de krijgsmacht voor de samenleving kan doen, maar in oorlogstijd is het de vraag wat de samenleving voor de krijgsmacht kan doen”, zei Brekelmans. Hij wees erop dat Nederland momenteel in een ‘grijze zone’ verkeert, met bijna dagelijks incidenten die de veiligheid bedreigen.

Volgens de minister is de uitbreiding van Defensie, waaraan gewerkt wordt, noodzakelijk. Dit geldt ook voor Friesland, waar Defensie meerdere locaties heeft, waaronder de vliegbasis Leeuwarden. Daarover kreeg hij na zijn toespraak nog enkele vragen van omwonenden, die waren uitgenodigd voor de lezing. Brekelmans kon de vragen niet beantwoorden, omdat de uitbreidingsplannen nog niet gemaakt zijn.

Brekelmans begon zijn toespraak in het Fries, maar zei blij te zijn dat hij de rest in het Nederlands kon doen. Hij haalde meerdere keren de trotse aard van de Friezen aan. Zo zei hij dat de vastberadenheid van de Friese volksheld Grutte Pier uit de zestiende eeuw nodig is om Oekraïne en Europa veilig te houden.