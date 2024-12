Kabinet trekt zich rapport fraudebeleid aan, onderschrijft niet

De enquêtecommissie concludeerde in haar rapport onder meer dat de overheid blind was, en nog altijd is, voor mensen en hun rechten. De conclusie dat daardoor een schandaal als dat rond de kinderopvangtoeslag „morgen weer kan gebeuren”, noemden de commissieleden „misschien wel de meest indringende” uit hun verslag. Het kabinet gaat daar in zijn officiële reactie niet specifiek op in.

„De overheid dient altijd oog te hebben voor mens en recht”, schrijven minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) en staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) in de kabinetsreactie. „Elke staatsmacht is er voor de burger en niet andersom. Het kabinet wil het geschonden vertrouwen van de burger daarom herstellen en patronen doorbreken die ervoor kunnen zorgen dat burgers opnieuw onrecht wordt aangedaan.”

In de kabinetsreactie beschrijven de twee NSC-bewindslieden met name welk beleid het kabinet al heeft ingezet om de scherpe kantjes van het fraudebeleid af te halen. Bijvoorbeeld dat mensen het recht krijgen zich te vergissen zonder dat dit meteen tot hoge boetes en terugvorderingen leidt. Ook noemen zij de voorgenomen vereenvoudiging van het kinderopvangstelsel.

Veel aanbevelingen worden op deze manier al (deels) opgevolgd. Maar sommige adviezen van de enquêtecommissie neemt het kabinet niet over. Zo wordt niet wettelijk vastgelegd dat burgers het recht hebben op persoonlijk contact met een overheidsdienst. „Dit zou een enorme en onverantwoorde druk leggen op de capaciteit van alle overheidsorganisaties en uitvoerende diensten.”

Ook de aanbeveling om het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op te hogen tot 100 miljoen euro legt het kabinet naast zich neer. De privacywaakhond heeft al extra geld gekregen, en het kabinet vindt het niet „het middel bij uitstek” om er nog meer bij te doen. De AP moet het daardoor doen met minder dan de helft van het door de enquêtecommissie aanbevolen bedrag.