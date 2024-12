Stemming nadert, maar deal onderwijsbezuiniging nog niet in zicht

Bontenbal kwam rond het middaguur naar buiten nadat de oppositie een bod had neergelegd om 800 miljoen aan geplande bezuinigingen tegen te houden. De coalitie ging daar nog niet in mee. Bontenbal zei zich „neutraal” te willen uitdrukken, maar leek niet direct hoopvol dat er een akkoord komt voor de stemmingen over de begroting. „Het gesprek is goed, maar het is allemaal erg moeizaam”, zei de christendemocraat. En: „Ik weet niet of het gaat lukken.” Hij had gehoopt dat het soepeler zou gaan, maar hij noemt de gang van zaken „erg traag en inefficiënt”.

Het is nog mogelijk om de stemming naar dinsdag uit te stellen. Als de begroting in de Tweede Kamer straks wordt aangenomen zonder wijzigingen, is de verwachting dat het voorstel zal stranden in de Eerste Kamer. Dat is al decennialang niet voorgekomen, en het is de meeste politici niet volledig duidelijk wat er vervolgens gebeurt.

Dat is ergens ook wel begrijpelijk, gaf hij toe, omdat het om politieke wensen van acht partijen gaat: de vier regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB enerzijds en de vier overgebleven oppositiepartijen anderzijds. D66 stapte eerder op donderdag uit het ‘monsterverbond’.

Opmerkelijk is dat er nog geen akkoord is over hoeveel van de 2 miljard euro aan voorgenomen bezuinigingen wordt tegengehouden. Hoe de teruggedraaide bezuinigingen worden gefinancierd, is nog helemaal niet officieel besproken. Wel zouden partijen op de achtergrond iets over de ‘dekking’ hebben gehoord. „Je moet van alles willen, maar het moet wel gedekt worden”, zei Chris Stoffer, die namens zijn partij SGP aan tafel zit.