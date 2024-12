Zeeland stelt pachtgronden beschikbaar voor duurzame landbouw

„Door de combinatie van landbouw en natuur centraal te stellen in het productieproces, kan de natuur bijdragen aan een gezond agrarisch product en wordt gelijktijdig de natuur versterkt en de biodiversiteit vergroot”, meldt de provincie. Zeeland stelt voor de pilot pachtgronden beschikbaar waarop de afgelopen tijd enkel gewassen zijn verbouwd die een minder intensieve teelt vergen, zoals tarwe of grasland. „Dat heeft voor rust in de bodem gezorgd, waardoor de grond nu in goede staat verkeert.”

Ook zorgt de provincie in samenwerking met een boer en Staatsbosbeheer voor de aanleg van zogenoemde elzenmeten. Daarbij worden aan beide kanten van greppels elzen geplant. Op het land daartussen gaat de boer gewassen verbouwen. Door de elzen houden de greppels zoetwater vast dat nu nog wordt afgevoerd naar de Oosterschelde. Dat water kan goed van pas komen in het groeiseizoen als de grond droog is.

De provincie ondersteunt de boeren die meedoen aan de pilot onder meer met een aangepaste pachtprijs. Ook stelt Zeeland kennis en coaches beschikbaar.