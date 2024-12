OM: gekraakte chats extra bewijs, eisen Eris blijven onveranderd

Dat zei het OM donderdag tijdens een ingelaste zitting in het proces, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. De nieuwe informatie bestaat uit een aantal versleutelde chats in twee Blackberry’s van een van de verdachten. De berichten zijn onlangs leesbaar gemaakt door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. De communicatie is ook van belang voor andere, nog lopende onderzoeken. Het OM weidt daar niet over uit.

Eris gaat onder meer over vijf liquidaties. De inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh speelde hierin een centrale rol. Hoofdverdachte in de zaak is Delano R. (54), alias Keylow, gewezen voorman van de club. De rechtbank legde aan vier van de in totaal negentien verdachten een levenslange celstraf op. In hoger beroep heeft justitie in maart zes keer levenslang geëist.

De inhoud van de chats toont volgens het OM opnieuw aan „dat er sprake was van een nietsontziende liquidatieorganisatie. Dat er lichtzinnig werd omgegaan met het leven van anderen. Dat ook ander geweld niet werd geschuwd, zoals invalide maken door een rugschot of schieten in de knieschijven.”

Het onderzoek naar de nieuwe informatie heeft tot vertraging geleid van het proces in hoger beroep. Het gerechtshof had volgens de oorspronkelijke planning donderdag uitspraak willen doen. Volgens de laatste planning gaat dat nu op 12 februari gebeuren.

Op 14, 15, 16 en 23 januari zijn zittingsdagen gepland waarop een aantal advocaten en verdachten nog het woord kunnen voeren. Het staat niet vast dat al die dagen ook zullen worden gebruikt.