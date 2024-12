Brabant trekt beurs om restauratie monumenten te bevorderen

„We zien dat door gebrek aan geld het steeds lastiger blijkt om monumenten goed te onderhouden, laat staan te restaureren of te verduurzamen”, stelt Maes. „Cultureel erfgoed is belangrijk voor de identiteit van onze provincie. Het draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het Brabants cultureel erfgoed, is het belangrijk om te investeren in een duurzame toekomst van deze monumenten en gebieden.”

De 50 miljoen euro voor het fonds komt uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen die de provincie had in energiebedrijf Essent (2009). Een deel van de ruim 3 miljard euro die dat opleverde is opzijgezet en het rendement daarvan wordt ingezet voor maatschappelijk relevante doelen. Provinciale Staten moeten zich nog uitspreken over het plan.

Het geld dat wordt uitgeleend, moet ook weer terugvloeien in het Brabants Erfgoedfonds zodat het opnieuw kan worden uitgegeven aan een volgend project, aldus Maes. Directeur Uğur Özcan van het Restauratiefonds is blij met deze samenwerking. „Brabant is hiermee koploper en het eerste regionale monumentenfonds dat klimaatadaptieve maatregelen gaat ondersteunen.”