Binnenland

Het is nu ook in de provincie Zuid-Holland „code rood” wat betreft de ruimte op het elektriciteitsnet. Dat zegt gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks-PvdA) in reactie op de mededeling van de netbeheerders TenneT, Stedin en Liander dat nu in vrijwel heel Zuid-Holland sprake is van netcongestie.