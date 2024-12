Volgens Shell en Equinor ontstaat door de samenvoeging de grootste onafhankelijke olie- en gasproducent in het Britse deel van de Noordzee. Het samenwerkingsverband gaat olie en gas leveren voor de Britse markt. Financiële details over de deal werden niet gemeld. De samenvoeging moet tegen het einde van 2025 worden afgerond.

Het Noorse staatsolieconcern Equinor, het voormalige Statoil, produceert momenteel ongeveer het equivalent van 38.000 vaten olie (van 159 liter) per dag in het Verenigd Koninkrijk en Shell is goed voor meer dan 100.000 vaten per dag. Het samenwerkingsverband gaat dus dagelijks het equivalent van circa 140.000 vaten olie per dag oppompen in de Noordzee.

Het nieuwe samenwerkingsverband gaat ongeveer 1300 werknemers tellen. Volgens Shell en Equinor zal het bedrijf „een duurzame toekomst voor de langere termijn bieden” voor olie- en gasvelden en boorplatformen in het Britse deel van de Noordzee. De twee ondernemingen zijn al tientallen jaren actief met de winning van olie en gas in de Noordzee.