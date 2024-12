Legerchef Zuid-Korea biedt ontslag aan na militaire noodtoestand

Park is de hoogste militair in Zuid-Korea. Hij zei donderdag dat hij niet vooraf op de hoogte was gesteld van de militaire noodtoestand. President Yoon Suk-yeol kondigde. de omstreden maatregel dinsdagavond (lokale tijd) aan op televisie. De generaal werd in de noodtoestand aangewezen als commandant en kwam direct met een verbod op onder meer politieke activiteiten en propaganda.

Het leger trok al snel naar het parlement in een poging het pand af te grendelen. Parlementariërs gingen ondanks het verbod naar het parlement en medewerkers probeerden de militairen de toegang te blokkeren met banken en het leegspuiten van brandblussers. De 190 van de 300 parlementariërs in het pand stemden unaniem voor het intrekken van de noodtoestand. Volgens de grondwet moeten de maatregelen worden opgeheven als een meerderheid in het parlement dat wil.