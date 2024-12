Door een technisch mankement lukte het niet om de lanceertoren die de raket op zijn plek had gezet, daar weg te manoeuvreren. Als dat gebeurt, wordt het te gevaarlijk om te lanceren. De raket waar de satelliet in zit, maakt zijn eerste vlucht sinds een mislukte lancering in december 2022.

De Sentinel-1C is gebouwd om verzakkingen in de bodem, droogte, orkanen, overstromingen, ijsbergen op zee, de snelheid van gletsjers, ontbossing, olievlekken en illegale visserij te meten. De sonde is de opvolger van de deels Nederlandse satelliet Sentinel-1B, die in 2022 moest stoppen na technische storingen, onder meer in de stroomvoorziening. Tweelingbroer Sentinel-1A is al sinds 2014 actief.

Eerder woensdag ging de geplande lancering van een andere Europese missie niet door. De Proba-3 bestaat uit twee sondes die samen de zon moeten bestuderen. Om dat te doen, moeten ze op exact 150 meter afstand van elkaar vliegen. De ene satelliet veroorzaakt dan een zonsverduistering, waardoor de andere sonde metingen kan verrichten zonder te worden verblind door de zon. Ook die lancering is verplaatst naar donderdag.