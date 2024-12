Volgens Trump gelooft Atkins in de „beloftes van robuuste, innovatieve kapitaalmarkten die inspelen op de behoeften van beleggers”. Daarnaast erkent Atkins volgens de aankomende president dat cryptomunten en andere innovaties „cruciaal zijn om Amerika grootser dan ooit tevoren” te maken.

Atkins was eerder commissaris van de SEC en vervulde die rol tussen 2002 en 2008. Hij stond toen bekend als criticus van regelgeving die hij te streng vond voor hedgefondsen, aandelenhandel of interne controles van de boeken. Hij bekritiseerde ook delen van de Dodd-Frank Act. Dat was wetgeving die in de nasleep van de financiële crisis van 2008 werd ingevoerd om grote banken minder risico’s te laten nemen.

Atkins’ benoeming moet nog worden goedgekeurd in de Amerikaanse Senaat. Als hij inderdaad de leiding krijgt over de SEC, zal dat een contrast vormen met de termijn van de huidige voorzitter Gary Gensler. Die stond kritisch tegenover de cryptobranche en voerde rechtszaken tegen enkele grote handelsplatforms voor cryptomunten.

Tijdens de verkiezingscampagne zei Trump af te willen van Gensler. De SEC-voorzitter kondigde onlangs zelf zijn vertrek aan. Gensler legt zijn functie neer op 20 januari, de dag van de inauguratie van Trump.