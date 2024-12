Universiteiten vinden schrappen langstudeerboete ‘te mager’

Het kabinet wilde dat studenten 3000 euro per jaar extra zouden betalen wanneer ze meer dan een jaar langer over hun studie doen dan de bedoeling is. Studenten en onderwijsinstellingen hebben daar meerdere keren tegen gedemonstreerd. Ingewijden bevestigen dat de coalitiepartijen PVV, VVD, BBB en NSC nu hebben voorgesteld om de zogenoemde langstudeerboete te schrappen. De coalitie stelt daarnaast voor om 100 miljoen euro minder te bezuinigen op wetenschappelijk onderzoek en 50 miljoen op beurzen voor startende wetenschappers.

Universiteiten van Nederland zegt dat er „nog steeds een half miljard euro wordt bezuinigd op hoger onderwijs, onderzoek en innovatie”. Volgens de koepel zijn er meer maatregelen nodig om de gevolgen daarvan te voorkomen.