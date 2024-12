Het spoor tussen Zwolle en Meppel is van groot belang voor de bereikbaarheid van het noorden. Als er op dat traject een probleem ontstaat, is omreizen niet mogelijk. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom onderzocht hoe het spoor verbeterd kan worden.

Naast het vervangen van oudere delen van het spoor, wordt ook het onderstation in Zwolle aangepast. Dat station zorgt ervoor dat er stroom aan de bovenleiding wordt geleverd. Door de aanpassingen wordt de bovenleiding minder kwetsbaar, zegt de spoorbeheerder. De maatregelen worden volgens ProRail nog voor 2027 uitgevoerd.

Verder gaat ProRail de aanpak van overwegen onderzoeken, omdat veel verstoringen op het traject ontstaan door ongevallen op overwegen. Daarover moet in de loop van 2025 meer duidelijk zijn.