De ingrepen vallen samen met het streven van topman Wael Sawan om meer rendement te maken op investeringen, terwijl de CO2-uitstoot ook omlaag moet. Ook projecten voor bijvoorbeeld hernieuwbare energie moeten daarom voldoende bijdragen aan de winst, vindt de vorig jaar aangetreden topman.

Shell investeerde in Nederland veel in windenergie. Het inmiddels volledig Britse concern heeft met samenwerkingspartners drie windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Het Britse energiebedrijf zegt door te blijven bouwen aan windmolenparken waarvan de ontwikkeling al bezig is. Eerder trok Shell zich wel terug uit enkele windenergieprojecten in Noord-Amerika en Zuid-Korea. De sector heeft sinds vorig jaar te kampen met fors gestegen kosten, waardoor de winstgevendheid van windmolenprojecten onder druk kwam te staan.

Shell zegt in sommige landen nog wel mogelijkheden te zien op de elektriciteitsmarkt als aanbieder van stroom op momenten dat windmolens of zonnepanelen minder elektriciteit produceren. Dat kan via batterijen voor energieopslag of gasgestookte elektriciteitscentrales die flexibel inzetbaar zijn.

Het olie- en gasbedrijf oogst al jaren kritiek van activistische beleggers en klimaatorganisaties die vinden dat Shell te weinig doet om de CO2-uitstoot te verminderen. De kritiek zwol dit jaar aan nadat Shell een doel voor CO2-vermindering had afgezwakt en aankondigde meer vloeibaar gemaakt aardgas te willen verkopen.