De zogeheten zero-emissiezones houden in dat de meest vervuilende bedrijfswagens vanaf 1 januari stapsgewijs uit een reeks binnensteden worden geweerd. Hester Veltman (VVD) vroeg in haar motie om een „landelijk gestandaardiseerde uitzondering van zero-emissiezones voor ondernemers tot 2029”. Zelf legt ze dat woensdag in een debat uit als „ondernemers die het niet redden”.

De PVV denkt er anders over. Kamerlid Hidde Heutink legt de VVD-motie uit als uitstel van de zones in hun geheel. Henk Vermeer (BBB) lijkt die interpretatie te delen, terwijl Olger van Dijk (NSC) juist de lezing van Veltman kiest. „Generiek uitstel kan wat NSC betreft nooit de bedoeling zijn.”

Het is nog de vraag in hoeverre er überhaupt uitstel komt. Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) heeft een categorie bestelbusjes een jaar langer de tijd gegeven en wil dat gemeenten langer geen boetes uitdelen. De uitstootvrije zones in hun geheel naar achteren schuiven zit er niet in, gaf hij al eerder aan.