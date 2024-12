Kinderdagverblijf Huizen vervolgd om verdrinking 2-jarig jongetje

Het jongetje verdronk in een sloot naast de opvang op de Slotplaats in de wijk Bijvanck. Via de buitenruimte was de sloot bereikbaar voor kinderen van de opvang. Het OM vindt dat „adequaat beleid om het risico op vermissing en verdrinking in te perken ontbrak en dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen daarmee niet genoeg gewaarborgd is”. Ook zouden pedagogisch medewerkers meermaals verzocht hebben om meer hulp op de groep, maar daar zou niet genoeg op gereageerd zijn, aldus het OM.

De opvang is inmiddels dicht, de stichting achter het kinderdagverblijf wordt vervolgd.

Het OM onderzocht ook of de drie aanwezige pedagogisch medewerkers en hun teamleider strafrechtelijk vervolgd moesten worden. Hoewel de medewerkers het jongetje die dag uit het oog verloren, concludeert het OM dat zij niet aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig zijn geweest. Daarin woog ook mee dat de groep onderbezet was en zij herhaaldelijk om extra hulp hadden gevraagd. De teamleider heeft volgens het OM „gedaan wat er van haar verwacht mocht worden”.

Later wordt duidelijk wanneer de rechtszaak plaatsvindt.