Gray kreeg 187 stemmen meer dan de Republikein John Duarte, die de afgelopen vier jaar namens het district in het Huis zat. De Democraten hebben nu een zetel meer dan voor de verkiezingen van 5 november. De Republikeinen hebben nog steeds een meerderheid, maar doordat Matt Gaetz recent opstapte en twee andere partijgenoten waarschijnlijk in de regering van Donald Trump komen te zitten, staan er straks wel drie zetels leeg. Dat betekent dat de verhouding voorlopig in feite 217-215 zal zijn.

De Republikeinen wonnen eerder ook al de controle over de Senaat. Daar is de verhouding vanaf januari 53-47 in het voordeel van de partij van Trump.