Kabinet gaat over bevolkingsgroei rapporteren aan de Kamer

Kamer en kabinet bogen zich woensdag over het rapport van de staatscommissie-Van Zwol over bevolkingsgroei. Eerder deze week kondigde het kabinet al aan dat het wil sturen op een gematigde bevolkingsgroei naar maximaal 19 tot 20 miljoen mensen in 2050. Dat is een bijzonder besluit, aldus Van Hijum. „Het is voor het eerst dat een kabinet zegt dat er beleid ontwikkeld gaat worden op basis van inzichten in demografische ontwikkeling”, hield hij de Kamer voor.

Het kabinet wil ‘sturen en bijsturen’, niet alleen op migratie maar ook breder op de ontwikkeling van de bevolking. Vroeger was „demografie iets wat je overkwam”, maar dat is iets uit het verleden, zei de bewindsman. Want de gecontroleerde groei betekent ook een maximaal aantal mensen dat er jaarlijks bij komt. Dat is geen „hard getal”, maar wel iets waar het kabinet op wil sturen.

Naast de ‘stand van de demografie’ komt er ook nog een ‘staat van de demografie’, een breder rapport dat het kabinet eens in de vier à vijf jaar wil opstellen. Daarin staan dan uitgebreidere vooruitzichten en studies over de „opgave waar je voor staat”.