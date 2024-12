Forse schade door vandalisme stations Wormerveer en Bovenkarspel

Van de dader die in Wormerveer toesloeg zijn camerabeelden, aldus ProRail. De schade zal op de dader worden verhaald, meldt de spoorbeheerder. De lift op het station is voorlopig buiten bedrijf.

ProRail zegt bezorgd te zijn over „de toenemende mate en grote schaal waarop vernielingen worden aangebracht op haltes en stations zonder toezicht van personeel en camera’s”. Er is volgens de organisatie alleen al in het afgelopen jaar voor vele miljoenen schade aangericht. Eerder werden onder meer vernielingen aangericht op de stations Castricum, Purmerend, Assen, Groningen Europapark, Eindhoven Strijp-S en Scheemda.