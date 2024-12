Coalitie legt ‘eindbod’ neer, oppositie nog niet helemaal akkoord

Bontenbal ziet „verschillen tussen onze wensen en wat zij neerleggen”. VVD-leider Dilan Yeşilgöz laat weten dat het om een eindbod gaat, maar volgens de betrokken oppositiepartijen is er heus nog wel onderhandelingsruimte. „Ik heb veel onderhandelingen meegemaakt in Den Haag en ik weet dat het niet altijd zo werkt”, stelt D66-voorman Rob Jetten.

D66 en CDA zitten met de ChristenUnie, SGP en JA21 om tafel met de coalitiefracties over de onderwijsbegroting. Die dreigt te stranden in de Eerste Kamer, tenzij er zaken worden aangepast. Het ‘monsterverbond’ uit de oppositie reageerde afwijzend op het eerste bod dat de coalitie had gedaan. Daarmee werd maar een deel (ruim 360 miljoen euro) van de 2 miljard aan geplande bezuinigingen teruggedraaid. De oppositiepartijen zelf hadden voorgesteld om 1,3 miljard van de besparingen ongedaan te maken. Waar het nieuwe bod van de coalitie precies op uitkomt, is nog niet bekend.

De verwachting is dat er later op woensdag verder wordt gesproken over de afspraken. De oppositiepartijen zullen eerst nog met hun eigen fracties en onderling overleggen. Donderdag stemt de Kamer in principe over de begrotingen.