Thompson zou buiten het New York Hilton Midtown in het centrum van de stad zijn neergeschoten. In dat hotel hield moederbedrijf UnitedHealth Group een beleggersdag om de strategie voor de komende jaren uit de doeken te doen.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van een bron dat het om een gerichte aanval lijkt te gaan. De vermeende dader wachtte Thompson op en opende vanaf enkele meters afstand het vuur op hem, zegt de ingewijde. Volgens de politie van New York werd het slachtoffer in kritieke toestand naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

De politie zegt volop onderzoek te doen, maar heeft nog niemand gearresteerd in verband met de schietpartij.

UnitedHealth beëindigde de beleggersdag vroegtijdig. „We hebben te maken met een zeer ernstig medisch noodgeval”, zei topman Andrew Witty voordat hij het evenement onverwachts afgelastte.

De divisie voor zorgverzekeringen van UnitedHealth biedt tientallen miljoenen Amerikanen een zorgverzekering en boekte vorig jaar een omzet van 281,4 miljard dollar. Thompson kwam in 2021 aan het hoofd te staan van UnitedHealthcare.