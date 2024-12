Een leesdienst is een kerkdienst waarin geen voorganger of predikant voorgaat, maar waarin door een ambtsdrager of voorlezer een preek wordt voorgelezen die in het verleden is geschreven. Van zulke leesdiensten vinden er elke zondag tientallen plaats in kerkelijk Nederland. Het RD doet onderzoek naar de praktijk en ervaringen rond deze diensten.

Voor dit onderzoek hebben tientallen kerkenraden het RD van informatie voorzien over leespreken in hun gemeenten. Maar wij zijn ook benieuwd naar uw eigen ervaringen.

Wij stellen het zeer op prijs als u daarvoor deze vragenlijst wilt invullen. Dat gebeurt anoniem; wij koppelen de uitslagen van deze enquête niet aan uw persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in een serie artikelen in de krant en online over leesdiensten.

Het invullen van de enquête duurt tussen de 5 en 10 minuten.