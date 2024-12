Verkenner ziet nu wel meerderheidscoalitie in provincie Groningen

De fractievoorzitters moeten zo snel mogelijk onder leiding van een formateur om tafel, is het advies van Den Oudsten. Het voornemen is dat er zes gedeputeerden komen, een meer dan in het huidige college. De komende weken worden gesprekken op hoofdlijnen gevoerd om dat te vormen.

Op 25 september viel de coalitie van BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang door onenigheid over een windmolenpark. Den Oudsten had eind oktober na zijn eerste verkenningsronde geconcludeerd dat een stabiel meerderheidsbestuur toen niet mogelijk was, mede omdat de BBB als grootste partij zich volgens andere fracties hard opstelde en niet luisterde en reflecteerde.

Sindsdien zijn vele gesprekken gevoerd, waarna Den Oudsten en zijn medeverkenner Maarten Ruys concludeerden dat een meerderheidscoalitie over rechts niet kan, maar „over het midden” wel. Het CDA was daarbij ook in beeld, maar die partij wenst niet deel te nemen aan de komende formatiegesprekken.

De vijf genoemde partijen hebben nadat ze „oud zeer en politieke spanningen” zoveel mogelijk uit de weg hebben geruimd, besloten vooruit te kijken en inhoudelijke verschillen constructief te bespreken, aldus Den Oudsten. Een gedetailleerd coalitieprogramma is volgens hem niet nodig, een „addendum” op het vorige zou volstaan, met afspraken over zaken als het landelijk gebied, mijnbouw en energie, maar ook goed bestuur. In de gevallen coalitie had de ChristenUnie de samenwerking met de BBB opgezegd omdat die partij zich met haar tegenstem over het windpark in de Eemshaven schuldig zou hebben gemaakt aan onbetrouwbaar bestuur.

Volgens Den Oudsten hebben de vijf genoemde partijen ondanks de verschillen in verkiezingsprogramma’s „vertrouwen dat ze tot elkaar kunnen komen”. Desgevraagd zei hij geen plan B te hebben. „Dat is ook niet nodig als ik zo de partijen heb gehoord.”

De gevallen coalitie steunde op in totaal 23 van de 43 zetels. De partijen die nu gaan onderhandelen hebben er samen 27.