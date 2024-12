De makers maken gebruik van „traditionele kennis en vaardigheden”, aldus UNESCO. De zeep wordt gemaakt door olijfolie en laurierbessenolie te koken en het mengsel te laten afkoelen, voordat het in blokken wordt gesneden. Elk blok wordt gestempeld met de naam van de familie die de zeep heeft gemaakt. De kennis over de productie wordt binnen families overgedragen.

Aleppo is hard getroffen door de burgeroorlog in Syrië en is afgelopen week in handen gevallen van rebellen. Van de honderd zeepfabrieken in Aleppo zijn er nog ongeveer tien over. Veel makers zijn verhuisd naar de Syrische hoofdstad Damascus of buurland Turkije. De zeep blijft volgens UNESCO belangrijk voor families en gemeenschappen die betrokken zijn bij de productie en handel.

UNESCO heeft de stad Aleppo in 2013 op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet vanwege de oorlog in het land.