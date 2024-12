Archeologen hadden het graf vorige week gevonden bij een opgraving van het Raadhuisplein. Ze ontdekten volgens de gemeente „een opmerkelijke kuil vol overblijfselen van de eerste nederzetting”. Daarin lag onder meer een kommetje met de tekst „FLAC” erop, wat vermoedelijk naar de naam van de militair verwijst. Het kommetje is gemaakt van aardewerk uit Italië. Ook vonden de archeologen drie borden, een armband en scherven, evenals een bronzen huidschraper waarmee Romeinen hun lichaam schoon hielden.

Op de plek van het huidige Heerlen stond 2000 jaar geleden de nederzetting Coriovallum. Die was gebouwd op de kruising van twee belangrijke Romeinse wegen, de Via Belgica (Maastricht-Keulen) en de Via Traiana (Xanten-Trier). Het Romeinse Rijk werd toen geleid door keizer Augustus. Eerder was in Heerlen een groot thermencomplex uit die periode gevonden.