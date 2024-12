De stichting en de Staat willen in de mondkapjeszaak beide ruim 29 miljoen euro terugvorderen die de mannen als winst hebben opgestreken met de mondkapjesdeal die ze in 2020 sloten met de overheid.

SHA heeft in april al de hoop uitgesproken de civiele rechtszaak te kunnen beëindigen zonder vonnis van de rechter, als Van Lienden, Damme en Van Gestel bereid zijn de opbrengsten van de mondkapjesdeal alsnog af te dragen.

Die hoop heeft SHA nog steeds, zei de advocaat van de stichting woensdag in zijn bijdrage. „SHA en de Staat staan inmiddels gezamenlijk open voor een terugbetalingsregeling.” De drie mannen zouden volgens hem dan openheid van zaken moeten geven over de winst die ze maakten. SHA zegt bereid te zijn om daar woensdagmiddag verder over te praten, maar volgens de stichtingsadvocaat heeft de rechtbank op verzoek van de ex-bestuurders maar kort de tijd uitgetrokken voor dit onderdeel.

De advocaat van Damme memoreerde dat de stichting al in juli 2023 een schikking van 14 miljoen euro van Damme en Van Lienden afwees. „Omdat de stichting plotsklaps te kennen gaf slechts een schikking met de drie hoofdgedaagden tezamen te willen aangaan, de befaamde ‘drie musketiersvoorwaarde’, trok zij op het allerlaatste moment alsnog de stekker uit dit reeds bereikte schikkingsakkoord.”

Damme zegt verbaasd te zijn dat hij twee weken geleden een schikkingsvoorstel kreeg waarin de stichting alsnog afziet van de ‘drie musketiersvoorwaarde’.