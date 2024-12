De NAVO slaat al langer alarm over de steeds innigere samenwerking tussen Rusland en de voorheen nagenoeg geïsoleerde Noord-Koreaanse dictatuur. Noord-Korea stuurt munitie en inmiddels zelfs troepen om Rusland te versterken in de oorlog tegen Oekraïne. In ruil daarvoor zou kernmacht Rusland „potentieel” kunnen helpen met het Noord-Koreaanse atoomprogramma.

„Rusland levert Noord-Korea steun voor zijn raket- en atoomprogramma”, zei Rutte woensdag, na overleg met de buitenlandministers van de 32 NAVO-landen. Of de inlichtingendiensten dat hebben vastgesteld, wil de Nederlandse secretaris-generaal „natuurlijk” niet bevestigen. Maar „we moeten niet naïef zijn. Er is alle reden om te stellen dat nucleaire en rakettechnologie Noord-Korea binnenstroomt. Dus dat is een gevaar voor het Amerikaanse vasteland en natuurlijk voor de regio”.

Sinds de NAVO zich voorbereidt op de terugkeer van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, onderstreept het bondgenootschap de verbondenheid tussen Rusland en de Aziatische rivalen en vijanden waaraan de VS liever hun aandacht willen wijden. Noord-Korea heeft inmiddels zijn eerste kernwapens en werkt aan raketten waarmee het de VS wil kunnen bereiken. Rusland bezit het grootste kernarsenaal ter wereld en heeft decennia aan ervaring met atoomwapens en raketten.