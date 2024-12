Advocaat Mostafa Nili schrijft op X dat de openbaar aanklager op advies van Mohammadi’s arts heeft besloten de celstraffen tijdelijk op te schorten. De activiste onderging vorige maand een operatie. Er werd een goedaardige tumor verwijderd en een bottransplantatie uitgevoerd.

Haar familie en aanhangers stellen dat een opschorting van 21 dagen „ontoereikend” is. „We eisen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Narges Mohammadi of op zijn minst een verlenging van haar verlof tot drie maanden”, schrijven ze in een verklaring.

Mohammadi heeft ook andere gezondheidsklachten. Haar gezondheid zou in gevangenschap achteruit zijn gegaan. Ze ging de afgelopen jaren meermaals in hongerstaking, onder meer omdat haar toegang tot medische zorg zou zijn geweigerd.

Mohammadi kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en haar inzet voor de bevordering van de mensenrechten voor iedereen. De prijs werd in Noorwegen aan haar kinderen uitgereikt, omdat ze zelf opgesloten zat. Mohammadi kreeg dit jaar extra celstraffen opgelegd.