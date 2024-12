Van Lienden kreeg vijf minuten het woord van de rechtbank. Zijn advocaat had daarvoor uitgebreid betoogd dat het ministerie wist dat het over de invoer van miljoenen Chinese mondkapjes een overeenkomst sloot met het bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

Van Lienden had op de eerste zittingsdag in april geen advocaat aan zijn zijde, omdat er beslag was gelegd op al zijn bezittingen. Kort daarna won hij een kort geding tegen het nieuwe bestuur van de stichting, waardoor er geld vrijkwam voor zijn rechtsbijstand.

Aan de rechtbank legde Van Lienden uit dat hij in april 2020 verschillende opties voor de mondkapjesdeal met het ministerie besprak. „De optie voor RGA, waarvan ik zelf bestuurder was en waarbij het risico bij mij lag, had uiteindelijk de voorkeur”, zei Van Lienden over zijn deal van 18 april 2020. „Als de Staat achteraf vindt dat ze niet een deal wilden met RGA, hadden ze dat die ochtend moeten uitspreken. De keuze was dit of niks. Het werd dit.”