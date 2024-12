Nat weer levert recordaantal bodemdieren op bij telling

Aan het burgerwetenschapsproject deden bijna drieduizend mensen mee. Regenwormen kwamen ze het vaakst tegen: die zaten in 94 procent van de onderzochte tuinen. Daarmee heeft de worm een hattrick binnen, want in de vorige twee edities van de Bodemdierendagen ’won’ hij ook al. Pissebedden werden in 90 procent van de tuinen gezien, wat ze een tweede plaats oplevert. Brons was er voor spinachtigen, met 85 procent.

De telling werd van eind september tot begin oktober gehouden. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University hebben de resultaten woensdag naar buiten gebracht. Volgens de instituten is het waardevolle informatie: „Samen hebben we bijna 30.000 bodemdieren gezien. Dit vertelt ons veel over hoe het met de bodemdieren in de Nederlandse tuinen gaat.”

Een veelbesproken soort, de naaktslak, was zoals verwacht ook volop aanwezig, al was het niet genoeg voor een podiumplaats. De slijmerige weekdieren zaten in 81 procent van de tuinen.