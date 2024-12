Ook BBB wil meer concrete stikstofplannen van eigen minister zien

BBB-Kamerlid Cor Pierik snapt dat Wiersma in de vijf maanden sinds haar aantreden nog niet alles heeft kunnen uitwerken. Ook vindt hij het „logisch” dat de minister „zorgvuldig” te werk gaat. „Maar we willen meer zicht op een tijdpad, concrete maatregelen, en een grove inschatting van de bijdrage die de maatregelen hebben aan het halen van de doelen”, zegt hij in een debat in de Tweede Kamer. De BBB’er kijkt „reikhalzend” uit naar de concrete invulling van Wiersma’s beleid.

Dat Pierik dan zelf niet met concretere maatregelen kwam, viel slecht bij andere partijen. Onder meer GroenLinks-PvdA, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren wilden van Pierik weten waarom hij plannen die zijn partij eerder had aangekondigd niet doorzet, of welke concrete doelen zijn partij dan wil halen. Pierik antwoordde „aan alle knoppen te willen draaien”, en ook actie te vragen van de industrie of luchtvaart. Verder zei hij blij te zijn met de investering van 5 miljard euro, onder meer bedoeld voor innovatie. Het vorige kabinet had overigens nog 20 miljard tot zijn beschikking, maar dat fonds werd grotendeels wegbezuinigd aan de formatietafel.

„Ik hoor zo weinig concreets”, verzuchtte Pieter Grinwis (ChristenUnie). „Wat heeft de boer of boswachter hier aan?” Volgens Ines Kostić (Partij voor de Dieren) speelt de BBB „Russisch roulette” met de boerensector, en blijven boeren langer in onzekerheid hoe zij verder kunnen met hun bedrijf.