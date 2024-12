Directeur KoreaReizen: onrust in Zuid-Korea nauwelijks merkbaar

„Volgens mij is alleen in Seoul rond het parlementsgebouw wat opstand, maar in de rest van Zuid-Korea en Seoul, gewoon op straat, merk je daar niks van. In Nederland wordt het breed uitgemeten in het nieuws, terwijl het hier gewoon doorgaat zoals altijd”, zo relativeert Davids de situatie. De directeur, die al dertig jaar in Korea komt, stelt dat daar eigenlijk altijd wel iets gebeurt. „Dit soort rare politieke acties zijn niet ongebruikelijk hier. De Nederlandse ambassade in Seoul adviseert om de plek rond het parlementsgebouw te vermijden, en dat lijkt me ook logisch”, vervolgt hij.

KoreaReizen heeft nog steeds enkele klanten in Seoul, die volgens Davids geen hinder ondervinden van de situatie. „Onze klanten vroegen zich in eerste instantie af wat er speelt, maar ook voor hen is het gewoon weer rustig”, zegt de reisexpert.