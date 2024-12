NAVO-topman Rutte: relatie met Zuid-Korea is ijzersterk

De Zuid-Koreaanse president kondigde dinsdag de militaire noodtoestand af, wat onder meer het parlement buitenspel zou zetten. Dat bood echter weerstand door voor de opheffing van de noodtoestand te stemmen. De president was daardoor wettelijk verplicht de toestand in te trekken en deed dat ook.

De NAVO volgt „elke stap van moment tot moment”, verzekert Rutte voor aanvang van overleg met de buitenlandministers van de 32 lidstaten. „Laten we eerst kijken hoe de Zuid-Koreanen de situatie het hoofd bieden. Zo nodig hoor je meer van mij.”

Het westerse militaire bondgenootschap stelt volgens de Nederlandse secretaris-generaal groot belang in wat er verder in Zuid-Korea gebeurt. De democratische buur van onder andere Noord-Korea en China is een van de vier belangrijke partners van de NAVO in de regio van de Indische en Grote Oceaan. „Wees er zeker van dat onze band met Zuid-Korea cruciaal en ijzersterk is. Dat zal niet veranderen.”