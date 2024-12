Aandacht voor politieke onrust in Frankrijk en Korea op beurzen

In Zuid-Korea willen de oppositiepartijen een wetsvoorstel indienen waarin ze oproepen tot de afzetting van president Yoon Suk-yeol. De president kondigde dinsdag de militaire noodtoestand af door een politiek conflict met de grootste partij in het parlement, die hem vanuit de volksvertegenwoordiging tegenwerkt. Het parlement stemde echter tegen de noodtoestand, waardoor Yoon die uren later weer moest intrekken.

De Bank of Korea beloofde stappen te nemen om de financiële markten stabiel te houden, na de verrassende actie van de president. Ook de Zuid-Koreaanse minister van Financiën verklaarde dat de regering alle beschikbare maatregelen zou gebruiken om de markten te stabiliseren. De Kospi in Seoul hield mede daardoor het verlies beperkt tot 1,4 procent. Ook de Koreaanse won herstelde van een eerdere forse koersdaling. Tech- en chipconcern Samsung Electronics, het grootste bedrijf van Zuid-Korea, sloot uiteindelijk 0,9 procent lager na een eerdere koersdaling van ruim 3 procent.

De andere Aziatische aandelenmarkten lieten overwegend kleine verliezen zien. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,1 en 0,6 procent, na een vertraging van de groei van de Chinese dienstensector in november. In Tokio hield de Nikkei het hoofd boven water met een kleine plus van 0,1 procent.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een vrijwel vlak begin, na de kleine winstbeurt een dag eerder. In Amsterdam zullen de verzekeraars NN Group en ASR en verlichtingsbedrijf Signify mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Zakenbank JPMorgan haalde NN van de kooplijst af en voegde ASR aan de kooplijst toe. Signify werd door de Britse bank Barclays op de verkooplijst gezet.

De euro was 1,0520 dollar waard, tegen 1,0513 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 70,14 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 73,87 dollar per vat.