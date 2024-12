De lancering van de Proba-3 staat voorlopig gepland voor 11.38 uur Nederlandse tijd. De beide sondes zitten ingebouwd in een raket, die moet opstijgen vanaf een basis aan de oostkust van India. Samen gaan ze naar een ovale baan rond de aarde. Soms komen ze tot 600 kilometer afstand, daarna gaan ze naar ruim 60.000 kilometer afstand.

Het is de bedoeling dat ze af en toe heel nauwkeurig naast elkaar vliegen. De afstand is dan 150 meter, en dit mag niet meer dan een paar millimeter hiervan afwijken. De ene satelliet veroorzaakt een zonsverduistering, zodat de andere sonde de corona kan meten. Dat is de krans van licht rond de zon. Die maakt plasmadeeltjes die met meer dan 1 miljoen kilometer per uur op de aarde worden afgevuurd. De corona is alleen te zien zonder het felle zonlicht. De lichtkrans is veel heter dan de zon zelf, de temperatuur van de corona is ruim 1 miljoen graden, maar hoe dit precies werkt is moeilijk vast te stellen.

De Proba-3-sondes houden het vliegen in formatie zes uur lang vol, daarna moeten ze dertien uur rusten om brandstof te sparen. Door de metingen kunnen wetenschappers meer leren over de zon. Maar de missie is ook bedoeld om het vliegen in formatie te testen. Die technologie kan later bijvoorbeeld helpen om bodemmateriaal op te halen van Mars, of om ruimtepuin op te ruimen.

De tweede missie, de satelliet Sentinel-1C, moet rond 22.20 uur Nederlandse tijd opstijgen vanuit Frans-Guyana. Hij kan bijvoorbeeld verzakkingen in de bodem meten, maar ook droogte en overstromingen, en ijsbergen op zee. De 1C is de opvolger van de deels Nederlandse satelliet Sentinel-1B, die in 2022 moest stoppen na technische storingen, onder meer in de stroomvoorziening.