H’ART Museum viert verjaardag Amsterdam met tentoonstelling

De werken zijn een verzameling van schilderijen, fotografie en geluiden tot sculpturen, textiel en Amsterdams design, waarmee de kunstenaars hun kijk op Amsterdam laten zien. „Van een romantische Magere Brug door de jonge Karel Appel tot het legendarische (en nu voorbije) nachtleven door de lens van Erwin Olaf”, aldus het museum, dat stelt dat de expositie een „veelzijdige stad laat zien, enerzijds braaf en geordend, maar ook rauw, ruig en vrij”.

De werken komen uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook is er samengewerkt met het Stadsarchief Amsterdam, de ABN AMRO Kunstcollectie en particuliere collecties. Een van de topstukken is het schilderij ‘De Dam te Amsterdam bij avond’ van Kees Maks (1876-1967). „De geboren Amsterdammer werd in zijn tijd als zeer progressief gezien. Hij reisde regelmatig naar Parijs, maar schilderde ook typische Amsterdamse taferelen, waaronder dit schilderij van de Dam”, aldus het museum.

‘Happy Birthday Amsterdam’ is te zien tot en met zondag 16 maart 2025.