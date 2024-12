Mastercard bereikt akkoord om Britse miljardenclaim af te kopen

Volgens een ingewijde bedraagt de schikking ongeveer 200 miljoen pond (ruim 241 miljoen euro). De deal is volgens Mastercard nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van het Competition Appeal Tribunal, dat zich over de zaak heeft gebogen. Rechters en experts op het gebied van mededinging oordelen daar samen over zaken.

De zaak was in 2021 de eerste massaclaim die werd goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk. Het CAT meldde in oktober dit jaar dat de advocaten van de eisers de totale waarde van de claim op zo’n 10 miljard pond hadden geschat.

Mastercard meldde blij te zijn met het bereiken van het principeakkoord om de zaak achter zich te laten. Merricks liet weten erg blij te zijn met de schikking „na bijna negen jaar juridische strijd met Mastercard”. Hij zei ook te geloven dat de schikking „een zinvolle compensatie” zal opleveren voor de mensen die meedoen in de verdeling van de vergoeding.

De zaak vloeit voort uit een onderzoek van de Europese Commissie uit 2018. Die oordeelde uiteindelijk dat Mastercard te hoge kosten in rekening bracht voor betalingen met zijn creditcards. Mastercard kreeg begin 2019 een boete van 570 miljoen euro. Visa werd toen ook bestraft.