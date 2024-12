Amsterdam: gevaarlijke asielzoeker met klachten niet opgenomen

Dat meldde de gemeente Amsterdam dinsdag naar aanleiding van berichtgeving over de kwestie door de Volkskrant. Volgens de krant heeft de uitgeprocedeerde asielzoeker van Armeens-Syrische afkomst een zeer gewelddadig verleden. Hij zou meerdere mensen hebben neergestoken en zichzelf ooit voor de deur van een opvanglocatie in brand hebben gestoken.

Ook recent waren er incidenten in Amsterdam waarbij hij was betrokken, waardoor overleg is gevoerd met de ministeries van Asiel en Migratie en Justitie en Veiligheid. Zij bepalen of iemand wordt opgenomen in de tbs-kliniek.

Dat dit niet gebeurt, noemt de gemeente Amsterdam „zeer onverantwoord” en zij stelt dat dit haaks staat op afspraken die gemeenten met de kliniek hebben.

Vorige week werd bekend dat asielzoekers met ernstige psychische problemen voorlopig welkom blijven in Veldzicht, maar dat voor lichtere gevallen in principe vanaf 1 januari wel naar een andere zorginstelling wordt gezocht. Dat de man in Amsterdam, die nu onder een brug zou wonen, niet wordt opgenomen in de tbs-kliniek heeft volgens de gemeente Amsterdam „mogelijk gevolgen voor de openbare orde en veiligheid”.