Volgens Utrecht is de maximale snelheid van 30 kilometer per uur nu al geldig in ongeveer 70 procent van de straten. Met kleine ingrepen wil de gemeente de maximumsnelheid van 150 straten ook daarnaartoe verlagen. Vanaf februari 2026 komen er nieuwe borden en wegmarkeringen.

Utrecht wil ook in straten met aparte fietspaden de snelheid verlagen, maar daarvoor zijn ingrijpender maatregelen nodig. Het gaat dan volgens de gemeente om het versmallen van de rijbaan, andere verharding of drempels. „Op deze straten wordt 30 kilometer per uur ingevoerd zodra er onderhoud aan de weg plaatsvindt.”

„Elke verkeersdode of ernstig verkeersongeluk is er één te veel. Door de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur te verlagen, maken we de stad veiliger voor iedereen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit).

In Amsterdam is vorig jaar 80 procent van de wegen, zo’n 270 kilometer, veranderd in een 30 kilometerweg.