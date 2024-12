Dat de relatie warm is bleek vorig jaar nog toen president Yoon Suk-yeol - die dinsdag de noodtoestand in zijn land uitriep en het parlement buitenspel zette - een tweedaags staatsbezoek aan Nederland bracht. Dat was voor het eerst sinds beide landen zestig jaar eerder diplomatieke banden aangingen.

In 2022, het jaar dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel, tekende toenmalig premier Mark Rutte op bezoek in Zuid-Korea een Strategische Partnerschap Overeenkomst. Het doel is om samen te werken aan stabiliteit en vrede. Vorig jaar kreeg dat partnerschap nog meer verdieping met het bezoek van Yoon.

Toen werd overeengekomen om de militaire relatie verder uit te bouwen. Rutte en Yoon kwamen onder meer overeen om op veiligheidsgebied meer informatie uit te wisselen en op het terrein van kunstmatige intelligentie en cyber meer te gaan samenwerken. Militaire leiders van beide landen spraken af elkaar regelmatig te ontmoeten.

Dit jaar gingen al twee ministers van Defensie naar Seoul. In juni was Kajsa Ollongren er om de bilaterale relatie te versterken. „De veiligheid van de Indo-Pacific en die van Europa zijn nauw aan elkaar verbonden. De wateren in de Indo-Pacific zijn de handelsaderen van de wereld. De veilige en vrije doorvaart in deze regio zijn dus van mondiaal belang”, liet Ollongren toen weten.

Ruim twee maanden later was minister Ruben Brekelmans er voor een bijeenkomst over kunstmatige intelligentie in het militaire domein. Maar hij ging ook langs bij Zuid-Koreaanse defensiebedrijven. Defensie wil bijdragen aan de stabiliteit in de Indo-Pacific, zei Brekelmans toen aan het einde van zijn bezoek. In de regio nemen volgens hem de spanningen toe door de houding van China.

Zuid-Korea is een van de vier partners van de NAVO in de regio. De andere zijn Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. De nieuwe baas van het Atlantische bondgenootschap, Mark Rutte, wil de samenwerking uitbreiden. De veiligheid van Europa en van de Indo-Pacific zijn niet meer los van elkaar te zien, zei hij in Polen.