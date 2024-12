Woensdag nieuw voorstel coalitie over onderwijsbezuinigingen

„Ik denk dat we morgen een serieus voorstel hebben en ik hoop echt dat de oppositie dat ook vindt”, zei Wilders.

De coalitie onderhandelt nu al een week met het oppositieverbond. Dat eist om 1,3 miljard van de 2 miljard euro aan bezuinigingen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap terug te draaien. Zo niet, dan dreigen de partijen tegen de begroting te stemmen en sneuvelt deze in de Eerste Kamer.

De coalitiepartijen deden maandag een voorstel om 363 miljoen euro aan bezuinigingen terug te draaien, maar daar waren de oppositiepartijen niet tevreden mee. In dat voorstel is de coalitie vooral de christelijke oppositiepartijen tegemoetgekomen, lieten ingewijden doorschemeren. D66-leider Rob Jetten noemde het bod eerder op dinsdag „niet reëel”. Voor de steun in de Eerste Kamer hebben de coalitiepartijen aan CDA, ChristenUnie en SGP genoeg.

Met het nieuwe voorstel hoopt Wilders evenwel „al die partijen” van het verbond te overtuigen om „over de streep te komen en de begroting te steunen”.

Bij het bod van maandag had de coalitie nog niet vermeld hoe dit zou worden betaald. Met deze financiële dekking is de coalitie „een heel end” volgens Wilders. „Ook daar moeten we de puntjes op de i zetten, maar dat gaat volgens mij wel lukken.” Maar de PVV-leider is nog niet van plan om de minister van Financiën Eelco Heinen woensdag uit te nodigen bij het gesprek.